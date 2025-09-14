قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طقس شديد الحرارة ورطوبة عالية تضرب البلاد اليوم .. الأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
العاصمة الإدارية 37 23
6 أكتوبر 36 23
بنها 36 24
دمنهور 34 22
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 22
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 23
طنطا 35 23
دمياط 31 25
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 37 23
السويس 36 23
العريش 33 22
رفح 32 21
رأس سدر 36 23
نخل 35 17
كاترين 33 15
الطور 35 24
طابا 35 21
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 32 23
العلمين 31 23
مطروح 31 22
السلوم 34 22
سيوة 36 20
رأس غارب 39 26
الغردقة 39 27
سفاجا 38 26
مرسى علم 40 28
شلاتين 40 29
حلايب 36 29
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 38 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 27
الوادي الجديد 40 23
أبوسمبل 42 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 31
المدينة المنورة 45 31
الرياض 41 25
المنامة 37 31
أبوظبي 39 31
الدوحة 37 31
الكويت 44 27
دمشق 36 20
بيروت 31 26
عمان 32 20
القدس 31 19
غزة 30 23
بغداد 40 25
مسقط 31 27
صنعاء 27 14
الخرطوم 40 28
طرابلس 30 24
تونس 34 21
الجزائر 27 20
الرباط 27 15
نواكشوط 32 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 27 12
إسطنبول 28 18
إسلام آباد 34 25
نيودلهي 34 26
جاكرتا 32 23
بكين 30 16
كوالالمبور 31 24
طوكيو 35 26
أثينا 30 20
روما 28 18
باريس 20 16
مدريد 31 18
برلين 18 11
لندن 19 14
مونتريال 23 11
موسكو 20 08
نيويورك 26 18
واشنطن 32 15
أديس أبابا 21 12
 

