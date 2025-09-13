ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 14 سبتمبر استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل، ومعتدلًا في آخره.

ظاهرة جوية

كشفت الهيئة أن فترات الصباح الباكر ستشهد ظاهرة جوية متمثلة في شبورة مائية تمتد من الرابعة حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما أوضحت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة في ساعات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

من المتوقع أيضًا أن تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع تسجيل سرعة رياح تتراوح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على مختلف المحافظات:

القاهرة: العظمى 36، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 23.

مطروح: العظمى 31، الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 40، الصغرى 25.

قنا: العظمى 42، الصغرى 26.

أسوان: العظمى 43، الصغرى 27.

طقس شديد الحرارة في الجنوب

تشير التوقعات إلى أن محافظات الصعيد ستسجل أعلى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في أسوان إلى 43 درجة، بينما تسجل قنا 42 درجة مئوية، وهو ما يعكس استمرار الموجة شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر بالنسبة للمواطنين في ساعات الصباح بسبب الشبورة، مع أهمية تقليل السرعة على الطرق السريعة لتفادي الحوادث، بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة لتفادي الإجهاد الحراري.