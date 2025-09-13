الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح مع سحب منخفضة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على المناطق الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة، لتفادي الحوادث المرورية المحتملة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وسط طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، ومائل للحرارة ليلًا.

رياح نشطة تلطف الأجواء

تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يُسهم في تلطيف الطقس نسبيًا خاصة خلال فترات الليل وأثناء التواجد في الظل.

سحب منخفضة على السواحل والقاهرة

وأوضحت الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة في ساعات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية وتمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى، دون تأثيرات مباشرة على حالة الطقس العامة.