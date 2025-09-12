قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة الأجواء الحارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد السبت

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا السبت 13 سبتمبر 2025، والتي يتوقع أن تشهد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسود أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للحرارة رطبة في أول الليل معتدلة في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت
توقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس غدًا تكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا
فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 35 24
دمنهور 33 22
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 22
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 30 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 34 21
رفح 33 20
رأس سدر 35 22
نخل 34 16
كاترين 30 14
الطور 34 24
طابا 34 20
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 31 22
العلمين 31 22
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 19
رأس غارب 37 23
الغردقة 37 25
سفاجا 37 25
مرسى علم 37 26
شلاتين 36 27
حلايب 34 27
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 25
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 22
سوهاج 38 23
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 41 26
الوادي الجديد 38 25
أبوسمبل 40 23
 

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 12-9-25025

باسل رحمي

باسل رحمي: لدينا نماذج عديدة تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة

بالصور

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد