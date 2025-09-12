قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ،كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وسط ترقّب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، حيث يأتي إعلان هذه الحدود استنادًا إلى نتائج الطلاب هذا العام، وأعداد المقاعد المخصصة لطلاب التعليم الفني في الجامعات والمعاهد.

تُعد معرفة الحد الأدنى للتنسيق خطوة حاسمة لكل طالب، حيث تُمكنه من تحديد الرغبات بشكل دقيق واختيار المؤسسات التعليمية التي تتناسب مع مجموعه وتخصصه.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025
تقبل الجامعات والمعاهد طلاب التعليم الفني وفق حد أدنى يحدده مكتب التنسيق سنويًا، وذلك حسب:

نظام الدراسة (3 سنوات أو 5 سنوات)

نوع الشعبة (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)

مستوى المجموع الحاصل عليه الطالب

أعداد الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد

وفيما يلي أبرز المؤشرات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق هذا العام (وفقًا للبيانات الأولية):

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:
كليات الهندسة (للطلبة الحاصلين على المعادلة): 93% فأعلى

كليات التعليم الصناعي: 88% تقريبًا

كليات التجارة والزراعة: بين 75% و82%

كليات السياحة والفنادق: تبدأ من 70% فأعلى

المعاهد العليا للهندسة: تقبل من 80% إلى 85% حسب المعهد

المعاهد التكنولوجية: من 60% فأعلى

 الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:
المعاهد الفنية التجارية والإدارية: 60% فأعلى

المعاهد الفنية الصناعية: من 65% تقريبًا

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 75% تقريبًا

كليات الزراعة والتجارة (نظام الانتساب): 70% فما فوق

المعاهد الفندقية والسياحية: من 60% إلى 70% حسب التخصص

كليات التمريض (لبعض الشعب): 85% فما فوق بشرط اجتياز اختبار القدرات

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

 السبت المقبل آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجّل 97% وفني صحي قد تسجّل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالأرقام اضغط هنا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد