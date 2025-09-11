الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الدبلومات الفينة 2025، مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة صحيحة وآمنة لإدخال رغباتهم، حيث تُعد مرحلة تسجيل الرغبات خطوة أساسية لتحديد الكليات والمعاهد التي تناسب درجات الطالب، سواء لنظام 3 سنوات أو 5 سنوات، ويأتي هذا ضمن منظومة التنسيق الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في القبول الجامعي لجميع الطلاب.

موعد تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2025 خلال أيام المرحلة الأولى والثانية حسب الجدول المعلن من وزارة التعليم العالي.

يستمر التسجيل عادة لمدة أسبوعين لكل مرحلة، مع إمكانية تمديد الفترة حسب توجيهات الوزارة.

من الضروري الالتزام بالمواعيد لتفادي فقدان فرص القبول في الكليات والمعاهد المتاحة.

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

السبت المقبل آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجّل 97% وفني صحي قد تسجّل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالأرقام اضغط هنا .