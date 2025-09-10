قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحر السنباطي: الاستثمار في تنمية وعي ومهارات الأطفال يعد الضمان الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة

المجلس القومي للطفولة والأمومة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
حسام الفقي

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفل المصري هو قلب حاضرنا وعقل مستقبلنا، وأن الاستثمار في تنمية وعيه ومهاراته هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا كان اهتمام الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم ورعاية النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وظهر ذلك جلياً في قانون إعادة تشكيل المجلس باعتباره الجهة الوطنية لحماية ورعاية حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الحوارية في إطار انطلاق المعسكر التدريبي لتمكين اتحاد طلاب وطالبات مدارس الجمهورية، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ودينا حسين مقرر مناوب للجنة والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب والدكتورة إيمان حسن الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.


وأوضحت رئيسة المجلس أن حقوق الطفل لا تقتصر على الحماية والرعاية فقط، وإنما تمتد لتشمل الحق في المشاركة وإبداء الرأي، والحق في التعليم الجيد، والحق في التعبير عن الذات، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة،  لذا يحرص المجلس على تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، سواء للكوادر التعليمية أو للأطفال والطلاب، لضمان دمج مفاهيم حقوق الطفل في الأنشطة التربوية والطلابية، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق أثرًا ملموسًا.
وأشارت "السنباطي" الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع دائمًا في مقدمة أولوياته تعزيز ثقافة حقوق الطفل داخل المؤسسات التعليمية، والعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الوطنية والدولية، لتبني البرامج والمبادرات التي تكرس مشاركة الأطفال، وتفتح لهم المجال ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، موضحة أن هذا المعسكر يأتي في إطار شراكة مع المجلس ومؤسسة شباب القادة بما يساهم في تمكين اتحاد الطلاب من نشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بالقوانين ذات الصلة، بما يعزز ثقافة المشاركة والحماية وتمكين النشء من معرفة حقوقهم داخل المدارس والمجتمع ويعتبر أن هذا المعسكر التدريبي ليس مجرد مناسبة عابرة بل هو خطوة تأسيسية نحو بناء جيل من الطلاب القادرين على الجمع بين العلم والوعي، بين الحقوق والواجبات، وبين الطموح والعمل.
وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة حقوق الطفل وربطها بأنشطة الاتحادات الطلابية، بما يسهم في رفع وعي أطفالنا بحقوقهم، ويتيح لهم فرصاً أوسع للتعبير والمشاركة الفاعلة في المجتمع والذي يمثل خطوة نوعية في تمكين الطلاب والطالبات من ممارسة أدوار قيادية داخل اتحاداتهم الطلابية، بما يجعل من المدرسة بيئة حاضنة لحقوق الطفل، وميدانًا للتعلم والتجربة العملية التي تغرس فيهم قيم المسؤولية والديمقراطية والانتماء، مشددة علي ضرورة استغلال الأطفال فرصة المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تفتح آفاق متعددة للتعلم والإبداع، وتجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقهم، ونشرها بين زملائهم وأقرانهم، ليكونوا سفراء للوعي والمسؤولية، وأنها تثق تماماً أنهم قادرون على أن يكونوا قادة المستقبل، يصنعون بجهدهم ومبادراتهم حاضرًا أفضل وغدًا أكثر إشراقًا لوطنهم، وأننا نعمل جميعاً من أجل أن يكون أطفال مصر أكثر وعياً بحقوقهم، وأكثر قدرة على المشاركة في بناء وطن يسوده العدل والمساواة والتنمية المستدامة.

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة التنمية الشاملة والمستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

فيشر

حقيقة تعاقد الأهلي مع السويسري فيشر

محمود الخطيب

الخطيب يطلب تقريرا مفصلا من مديري الأهلي

مروان عطية

عودة مروان عطية إلى تدريبات الأهلي.. تفاصيل

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد