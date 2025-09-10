قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد إصدار 4 ملايين بطاقة.. مامميزات كارت الفلاح الذكي.. وكيفية التقديم عليه؟

شيماء مجدي

يعد إصدار كارت الفلاح الذكي من أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة الزراعة مؤخرا فى سبيل تسهيل تقديم الخدمات على المزارعين بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة للحيازات الزراعية.

وأعلنت وزارة الزراعة إنه تم إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة "كارت الفلاح" منذ إطلاقه في نوفمبر 2018 ، مما يعد انجازا حقيقيا ملموسا على أرض الواقع .

مميزات كارت الفلاح 

1 - توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضى الزراعية

2- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق

3- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.

4- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة

5- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها

6-  تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك

7 - القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين .

8- القضاء على الفساد فى منظومة التوزيع

9- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي 

10- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية

11- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين .

 

خطوات استخراج كارت الفلاح الذكي 

1- الذهاب إلى أقرب جمعية زراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

2- سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح

4- إحضار صورة للحائز، تشمل كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

5- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري.
 

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة قال إنه تم إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة "كارت الفلاح" منذ إطلاقه في نوفمبر 2018، وذلك في إطار جهود الدولة لرقمنة الخدمات الزراعية وتحسين جودة حياة المزارعين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي، حيث يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة للحيازات الزراعية.
 

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له ، أن الكارت يضمن وصول الدعم لمستحقيه فعليًا من خلال القضاء على ظاهرة تسريب الدعم، كما يسهل على الفلاحين الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج المقررة لهم. 

نسب توزيع الأسمدة 

كما يوفر الكارت مزايا مالية واجتماعية هامة، لافتًا إلى أنه وفقًا للمنظومة وخلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، قد تجاوزت نسب توزيع الأسمدة المدعمة على المستحقين 80%، بكمية حوالي مليون طن، علمًا باستمرار عمليات الصرف حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
 

كارت الفلاح كارت الفلاح الذكي بطاقة مميزات كارت الفلاح خطوات استخراج كارت الفلاح الذكي

