في يومه العالمي.. برلماني يطالب بتوسيع مزايا كارت الفلاح

طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، بتوسيع مزايا كارت الفلاح، وتوفير تطبيقات إلكترونية، ووسائل تكنولوجية حديثة، تساعد الفلاح المصري في تعزيز إنتاجيته، وذلك بمناسبة عيد الفلاح الذي تحتفل به مصر اليوم.

وقال توفيق في تصريحاته : "في التاسع من سبتمبر كل عام، تحتفل مصر بعيد الفلاح، في إحياء لذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952".

وأضاف: "ونحن نفكر اليوم في الأدوات والوسائل التي تعيد الزراعة المصرية إلى الصدارة، ويستعيد بها الفلاح المصري أمجاده حين كانت الأرض هي السند والمدد، ومصدر قوت المصريين الأساسي، لابد من العمل على دمج الوسائل التكنولوجية في صميم العمل اليومي للفلاح، بداية من شبكات الري المتطورة، بما تحققه من سهولة ورشد في استهلاك مياه الري، وحتى وسائل الذكاء الاصطناعي في محاربة الآفات، والتجارب كثيرة من حولنا، وفي دول عربية شقيقة".

مبادرة شاملة بتوسيع مزايا كارت الفلاح

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحتاج أيضًا من شركات التكنولوجيا في مصر، مع وزارة الاتصالات، والجهات الحكومية ذات الصلة، أن تطرح مبادرة شاملة بتوسيع مزايا كارت الفلاح، بحيث تتضمن باقات إنترنت، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تخدم بنود العمل اليومي للفلاح، من أول زراعة المحصول المناسب للأرض، ورعايته، ومقاومة الآفات، والأسمدة والمبيدات المناسبة، وصولا إلى الترويج في الأسواق المحلية، أو التصديرية".

وختم حديثه بالقول: "علينا إحياء عيد الفلاح بما يليق بعصر الذكاء الاصطناعي، وبما يليق بطموح القيادة المصرية للمصريين جميعا بأن يحققوا أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المتاحة، حتى نساهم، كل منا في موقعه، في دفع اقتصادنا الوطني، وبلدنا الحبيب إلى الأمام".