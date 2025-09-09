برلماني: الفلاح خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفلاح المصري هو حارس الأمن الغذائي للبلاد، وهو بمثابة الجندى الشجاع في معركة الإنتاج والتنمية التى تخوضها البلاد حاليا، مشيرا إلي أن دوره لايقل أهمية عن دور جنودنا الأبطال علي الحدود لحماية أمننا القومى.

وأوضح الحصرى، أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات اقتصادية وتغيرات مناخية، يظل الفلاح المصري هو الخط الدفاعي الأول الذي يضمن وصول الغذاء الآمن والصحي إلى كل مائدة مصرية، مؤكدا إن جهودهم المستمرة في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل هي ما يحمينا من الأزمات ويدعم استقرار المجتمع.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لا يقتصر دور الفلاح على توفير الغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، فالقطاع الزراعي هو أحد أكبر القطاعات التي توفر فرص العمل وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف، كما أن الفلاحين هم شركاء أساسيون في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل استصلاح الأراضي الصحراوية وتطوير نظم الري الحديثة، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا.

واختتم الحصرى، أن الفلاح المصري يحظى حاليا باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك سواء من خلال توفير الدعم في الأسمدة ومستلزمات الإنتاج أو المشروعات القومية الكبرى لتوفير مياة الرى وتحسين الخدمات وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية لضمان تحقيق هامش ربح للفلاح.