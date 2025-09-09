زراعة الشيوخ: الفلاح المصرى حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي وشريك أساسى في التنمية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية دور وجهود الفلاح المصرى في تحقيق التنمية الزراعية بالبلاد، مشيرا إلي أن دوره يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه الجبلي، في تصريحات له اليوم، التهنئة لكل فلاحى مصر، بمناسبة عيد الفلاح المصري، موضحا أن ذلك العيد ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو يوم لتجديد العرفان والتقدير لمن يعملون في صمت، تحت حرارة الشمس وفي مواجهة التحديات والظروف، ليوفروا لنا قوت يومنا.

وأضاف الجبلي،: إن الفلاح المصري هو حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا، وهو الشريك الأساسي في كل خطط التنمية الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع، بالفعل أثبت الفلاح المصري على مر العصور أنه العمود الفقري للزراعة المصرية، بصبره وجهده وعمله الدؤوب.

وأشار إلي إن التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة اليوم، من تغيرات مناخية وشح في الموارد المائية، تتطلب منا جميعًا دعم هذا الفلاح وتوفير كل ما يحتاجه من تقنيات حديثة وموارد كافية لتمكينه من الاستمرار في عطائه.

وثمن الجبلي، جهود الدولة المصرية نحو دعم الفلاح المصرى وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية؛ بتوفير كافة أشكال الدعم له لمساعدته علي الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة له، مستعرضا ما قامت به الدولة من مبادرات ومشروعات قومية في قطاعي الزراعة والري من شأنها تسهيل دور الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوى وغيرها عبر منظومة كارت الفلاح، وكذلك تنظيم فكرة شراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.

وأضاف الجبلي، ذلك بالإضافة إلي مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصري والمشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الرى، ما أدى إلى تسهيل وصول المياه لكافة الأراضي.