برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس أكدت التمسك المصري بالدفاع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الاستثنائية لتجمع البريكس، عكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه النظام الدولي، وتُعيد التأكيد على أهمية استعادة مبادئ العدالة والشرعية الدولية التي باتت مهددة بفعل ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة، مشيرا إلى أن الرئيس ألقى الضوء بوضوح على التناقضات الصارخة التي يعيشها العالم، سواء في مشهد الصراعات المسلحة أو في ما يتعلق بالتنمية والعدالة الاقتصادية.

وأشار زيدان في تصريحات صحفية له، إلى أن الرسائل التي حملها الخطاب تمثل دعوة جادة للمجتمع الدولي من أجل إعادة النظر في آليات عمل المنظومة الأممية، وخاصة مجلس الأمن، الذي تحول بفعل امتياز الفيتو إلى أداة تعطيل، بدلًا من أن يكون منصة لحفظ السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس على إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي يعكس حرص مصر على ضمان تمثيل عادل للدول النامية في عملية صنع القرار، بما يضمن تحقيق التوازن الدولي وإنهاء حالة التهميش التي تعاني منها تلك الدول.

رسائل بالغة الأهمية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح زيدان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل بالغة الأهمية، إذ شدد على رفض مصر المطلق لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أنه بكلمته وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، خاصة في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر وتجويع وحصار ممنهج يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأكد زيدان، أن تمسك مصر بحل الدولتين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام تاريخي واستراتيجي، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر، في ظل قيادتها، ما تزال تقود الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان وتثبيت الحقوق الفلسطينية، في مواجهة محاولات التصفية والتهميش.