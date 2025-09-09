قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس أكدت التمسك المصري بالدفاع عن القضية الفلسطينية

محمد الشعراوي

قال الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الاستثنائية لتجمع البريكس، عكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه النظام الدولي، وتُعيد التأكيد على أهمية استعادة مبادئ العدالة والشرعية الدولية التي باتت مهددة بفعل ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة، مشيرا إلى أن الرئيس ألقى الضوء بوضوح على التناقضات الصارخة التي يعيشها العالم، سواء في مشهد الصراعات المسلحة أو في ما يتعلق بالتنمية والعدالة الاقتصادية.

وأشار زيدان في تصريحات صحفية له، إلى أن الرسائل التي حملها الخطاب تمثل دعوة جادة للمجتمع الدولي من أجل إعادة النظر في آليات عمل المنظومة الأممية، وخاصة مجلس الأمن، الذي تحول بفعل امتياز الفيتو إلى أداة تعطيل، بدلًا من أن يكون منصة لحفظ السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس على إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي يعكس حرص مصر على ضمان تمثيل عادل للدول النامية في عملية صنع القرار، بما يضمن تحقيق التوازن الدولي وإنهاء حالة التهميش التي تعاني منها تلك الدول.

رسائل بالغة الأهمية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح زيدان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل بالغة الأهمية، إذ شدد على رفض مصر المطلق لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أنه بكلمته وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، خاصة في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر وتجويع وحصار ممنهج يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأكد زيدان،  أن تمسك مصر بحل الدولتين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام تاريخي واستراتيجي، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر، في ظل قيادتها، ما تزال تقود الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان وتثبيت الحقوق الفلسطينية، في مواجهة محاولات التصفية والتهميش.

الدكتور عادل زيدان مجلس الشيوخ عادل زيدان الرئيس عبدالفتاح السيسي

