قوتنا الناعمة.. الجاليات المصرية بالخارج تطالب بتمثيل عادل في البرلمان

​ناشد ممثلون عن الجاليات المصرية بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منحهم تمثيلاً عادلاً في البرلمان، خاصةً في مقاعد التعيين في في مجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت هذه المناشدة خلال اجتماع عبر تطبيق "زووم"، دعا اليه وأدار حواره الدكتور يسري الكاشف رئيس اتحاد الجالية المصرية بهولندا وشارك فيه عدد من رؤساء الجاليات ورجال أعمال و صحفيون، مؤكدين دعمهم الكامل للوطن و للقيادة السياسية.

​ومن أبرز المشاركين في الاجتماع: صالح فرهود، ممثل الجالية المصرية في فرنسا؛ و الدكتور يسري الكاشف، رئيس اتحاد الجالية المصرية في هولندا؛ وعلاء ثابت، ممثل الجالية في ألمانيا؛ وأيمن علام، ممثل الجالية في بلجيكا.

​وطالب ممثلو الجاليات الأوروبية بتعيين ممثلين اثنين لهم في البرلمان، مشيرين إلى أن التمثيل السابق كان لمصريين مقيمين داخل البلاد، لا يعرفون المشاكل والتحديات التي يواجهها المصريون في الخارج.

​ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل مجلس استشاري يمثل الجاليات المصرية بالخارج. وفي هذا السياق، أكد صالح فرهود أن من يمثل المصريين في الخارج يجب أن يكون من "الكادحين الذين كافحوا ونجحوا وقلوبهم مع وطنهم مصر"، مشيرًا إلى أن عددهم يبلغ حوالي 14 مليون مصري.

​وأضاف الدكتور يسري الكاشف، رئيس اتحاد الجالية المصرية بهولندا، أن المصريين في الخارج يمثلون "القوة الناعمة" لمصر، ومن حقهم أن يكون لهم ممثلون في البرلمان.

وشدد الدكتور حسن الجارحي، رئيس الجالية المصرية في السعودية، على أهمية وجود نسبة تمثيل برلماني تليق بالمصريين بالخارج، وأن تكون هناك "خارطة طريق" واضحة لمشاركتهم.

​وأكد أيمن علام، ممثل الجالية المصرية في بلجيكا، على ضرورة التقصي عن الشخصيات المرشحة من الأحزاب، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج يسعون دائماً للتنمية والاستثمار في بلادهم، ولهذا يجب أن يُمثلوا بشكل عادل.

وقال الدكتور علاء ثابت رئيس المصرية فى ألمانيا ان الجاليات المصرية فى الخارج لها مواقف مشرفة وتدعم الاقتصاد المصري بتحويل 37 مليار سنويا للاقتصاد المصري.

وطالب بعدم تهميش المصريين بالخارج وأن يكون لهم ممثلين في مجلسي الشيوخ والنواب