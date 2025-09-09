برلماني: صناعة الأسمدة تعزز التوسع الزراعي وزيادة الصادرات

ثمن النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر.

وأوضح "ملك" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الأسمدة الزراعية، تعتبر أحد أهم الصناعات الواعدة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر.

وشدد عضو النواب على ضرورة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وذلك لتوفير الجهد وزيادة الانتاج.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.