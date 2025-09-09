قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
برلمان

برلماني: توجيه الرئيس بدراسة العفو الرئاسي يعكس النهج الإنساني للجمهورية الجديدة

إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب
إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وأكد الديب، أن هذه الخطوة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية، وتأتي في إطار تعزيز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، متابعا:" اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان غير مسبوق، حيث حرصت الدولة على الاستجابة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى أسرهم والاندماج من جديد في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب، وهو ما يعكس شمولية رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

وأكد "الديب" أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وأن الجمهورية الجديدة أصبحت وطنًا يتسع لجميع أبنائه، مشددًا على أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة رائدة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.

إبراهيم الديب مجلس النواب حقوق الإنسان عفو رئاسي

