إسماعيل نصر الدين مشيدًا بكلمة الرئيس أمام البريكس: وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه غزة

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع البريكس، تؤكد مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية، وتعكس رؤيتها المتزنة في دعم السلم العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة، والانحياز إلى قيم العدالة والسلام.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية تجاه ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات متصاعدة، مشددًا على أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن على القوى الكبرى أن تتحمل التزاماتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي أشار بوضوح إلى تراجع دور مجلس الأمن الدولي وفقدانه لفعاليته في ظل استمرار العمل بحق الفيتو، وهو ما يكرس حالة من الازدواجية ويعرقل إرساء العدالة الدولية، الأمر الذي يستوجب إصلاح المنظومة الأممية بما يضمن المساواة بين جميع الشعوب والدول.

وأكد نصر الدين أن مصر كانت وما زالت ثابتة على موقفها الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، ومتمسكة بدعمها الثابت للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، لافتًا إلى أن ما عبر عنه الرئيس السيسي يجسد صوت الضمير الإنساني في مواجهة محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة مصر الفاعلة في قمة البريكس تعكس ثقلها الاستراتيجي ودورها المحوري كدولة تسعى لبناء عالم أكثر عدلًا وتوازنًا، قائم على التعاون والتنمية المشتركة واحترام حقوق الإنسان.