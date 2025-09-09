برلمانية: كلمة الرئيس أمام قمة البريكس تعكس مكانة مصر الدولية

ثمنت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظه جنوب سيناء ، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "البريكس"، مؤكدة أنها جاءت معبرة عن تطلعات الشعوب نحو نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً، يقوم على التعاون والشراكة الحقيقية لا على الهيمنة وازدواجية المعايير.

وأضافت النائبة فضية سالم ،أن حديث الرئيس السيسي أبرز حرص مصر على دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، إلى جانب الدفاع عن حقوق الشعوب في الأمن والسلام والاستقرار.

وأوضحت سالم ،أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" تعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها الاستراتيجية، ودورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بدعم التعاون بين دول الجنوب وتعزيز المصالح المشتركة.

واكدت النائب فضية سالم، أن كلمة الرئيس السيسي مثلت صوتاً صريحاً للشعوب الباحثة عن العدالة والكرامة والتنمية، مشددة على أن مصر ماضية بثبات في مسيرتها نحو توسيع شراكاتها الدولية وخدمة قضايا الأمة العربية والإفريقية.