قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس تضمنت دعوة صريحة لإصلاح النظام الدولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس ياسر الحفناوي، قيادي بمستقبل وطن، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، والتي انعقدت بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مشيرا إلى أنها حملت رسائل واضحة ودلالات عميقة تعكس رؤية مصر الثابتة في الدفاع عن قضايا الشعوب النامية، وإرساء دعائم نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا.

وقال «الحفناوي»، إن الرئيس السيسي وضع يده بجرأة على مواطن الخلل في النظام الدولي الراهن، بدءا من ازدواجية المعايير وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، وصولا إلى عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وهو ما جعله يطرح بوضوح فكرة الإصلاح الشامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك إلغاء حق النقض "الفيتو"، الذي تحول إلى أداة لتعطيل القرارات وغياب العدالة الدولية.

وأضاف،  أن حديث الرئيس السيسي عكس إدراكا عميقا للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وخاصة الدول النامية، في ظل تباطؤ النمو وتراجع حركة التجارة وارتفاع أعباء الديون، وهو ما يبرز أهمية دور البريكس كمنصة صاعدة قادرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، سواء عبر تسوية المعاملات بالعملات المحلية، أو من خلال دعم بنك التنمية الجديد لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وأشار «الحفناوي»،  إلى أن الرئيس السيسي نجح في كلمته في الربط بين الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، مؤكدا أن ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات متلاحقة يعرقل جهود التنمية ويهدد الاستقرار الدولي، وفي القلب منها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، التي أدانها الرئيس بوضوح، ورفض كل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين أو فرض أمر واقع عبر بناء المستوطنات.

وأوضح أيضا أن الرئيس السيسي كان حريصا على عرض رؤية مصر  لإنهاء الحرب، بداية  من وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات، وصولا إلى خطته لإعادة إعمار غزة واستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر كضامن أساسي للقضية الفلسطينية، وكسند حقيقي للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد «الحفناوي» ،  أن كلمة الرئيس السيسي جاءت بمثابة خارطة طريق للدول النامية داخل البريكس وخارجه، من خلال خمس أولويات أساسية وهي تعميق التشاور السياسي، وإطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري بالعملات الوطنية، فضلا عن إصلاح المنظومة المالية الدولية، ومواجهة تداعيات تغير المناخ مع إلزام الدول المتقدمة بواجباتها في التمويل ونقل التكنولوجيا.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي،  على أن ما طرحه الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر المتنامية في المعادلة الدولية، ويؤكد أنها أصبحت صوتا معبرا عن تطلعات الشعوب النامية، وأنها ماضية بخطى ثابتة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ نظام عالمي جديد أكثر عدلا وإنصافا يحقق التنمية والسلام والاستقرار للجميع.

ياسر الحفناوي مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي للحفظ والوقاية من كل مكروه

صلة الرحم

هل بنات الأخ ملزمون من عمهم بعد وفاة الأب.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية

ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد