1599 طالبًا وطالبة.. انطلاق التنسيق الداخلي بـ آداب عين شمس للعام 2025 /2026

افتتحت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أعمال التنسيق الداخلي الإلكتروني للطلاب المقبولين بالكلية بنظامي الانتظام والانتساب للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

ويشهد التنسيق هذا العام تقدم 1599 طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، من بينهم 54 طالبًا من نظام الانتساب، موزعين على 8 لجان تنسيقية.

وتستمر أعمال التنسيق على مدار أربعة أيام متتالية، ابتداءً من الأحد 7 سبتمبر وحتى الخميس 11 سبتمبر، بمعدل تنسيق يومي لنحو 400 طالب.

وأكدت الدكتورة حنان كامل حرص الكلية على توفير بيئة تنظيمية مرنة تضمن راحة الطلاب وتيسير إجراءات القبول. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت الكلية هذا العام منصة إلكترونية لتسجيل رغبات الطلاب، إلى جانب إمكانية الحضور المباشر، مما يتيح مرونة أكبر للطلاب في اختيار رغباتهم.

من جانبه، أشار الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الكلية حرصت على تسهيل خطوات التنسيق من خلال المنصة الإلكترونية التالية:



https://ainarttansik.azurewebsites.net/