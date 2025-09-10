رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تطوير منطقة وسط البلد قائم على الحفاظ على التراث التاريخي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة المباني والحدائق على ما كانت عليه المنطقة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعاملت مع العقارات الآيلة للسقوط وليس الهدم فقط إنما بإعادة ترميم هذه العقارات لتأمين أرواح المواطنين وتوفير البدائل للسكان.

وأشار الى العمل على توطين مكونات الطاقة في مصر، لافتا انهم اجتمعوا مع عدد من الشركات الاجنبية للعمل على توطين الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الى أن ملف التصدير المصري هذا العام تزايد بنسبة 20٪؜ مؤكدا اننا نريد ان تزيد نسبة التصدير.