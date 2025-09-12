قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

انفوجراف
انفوجراف
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 6 إلى 12 سبتمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، حيث تفقد سيادته خلالها مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها، والاستعداد لافتتاحها، 

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروعات السوق الجديدة  للكتب بالأزبكية، وتطوير سوق العتبة، وتحسين الصورة البصرية لـ "القاهرة الخديوية".

كما عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة "صن ريف سولار" الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، حيث جدد التأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا من أجل توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة، وقد تم استعراض تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية بالعين السخنة.

كما شهد توقيع عقود شراكة بين شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية، لتدشين أحدث مشروعاتهما "مراسي البحر الأحمر"، حيث يقام المشروع على مساحة 2426 فدانًا، باستثمارات 900 مليار جنيه، وسيتيح المشروع أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذه، ونحو 25 ألف فرصة عمل دائمة مع تشغيله، مشيرًا إلى أن المشروع نقلة نوعية حقيقية على سواحل البحر الأحمر، وعوائده الاقتصادية كبيرة جدًا للدولة.

وشهد رئيس الوزراء فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن السردية مبنية على شيء أساسي هو أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر وبقوة خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، مؤكدًا أنه من المهم العمل من خلال هذه السردية على ضمان استدامة عملية التنمية، لضمان أن يكون معدل النمو بطريقة مستدامة ولا يقل عما بين 5 -7%.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، موضحًا اهتمام الدولة بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، مما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية.

كما ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة؛ لمناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة حاليًا هو الأسرع نموًا، والأكثر جذبًا للعملة الصعبة، مؤكدًا وجود خطة لزيادة حجم أسطول الطيران بنحو 30% خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى جهود وزارة الطيران المدني لطرح عدد من المطارات للإدارة والتشغيل من قِبل أكبر المتخصصين عالميًا من القطاع الخاص.

وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس الوزراء لنظيرته التونسية، حيث ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم توقيع 8 وثائق في عددٍ من المجالات التي تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وألقى  كلمة خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في البلدين.

كما التقى  مع المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض التعاون المشترك، حيث أكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والبنك الدولي خاصة في ضوء محفظة المشروعات التي يمولها البنك في مصر، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخية السوق الجديدة للكتب بالأزبكية صن ريف سولار الطاقة الشمسية إعمار مصر الحكومة المصرية اللجنة الوزارية للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد