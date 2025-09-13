قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، والتي يتوقع أن تشهد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسود أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للحرارة رطبة في أول الليل معتدلة في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت
توقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم 
فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 35 24
دمنهور 33 22
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 22
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 30 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 22
العريش 34 21
رفح 33 20
رأس سدر 35 22
نخل 34 16
كاترين 30 14
الطور 34 24
طابا 34 20
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 31 22
العلمين 31 22
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 19
رأس غارب 37 23
الغردقة 37 25
سفاجا 37 25
مرسى علم 37 26
شلاتين 36 27
حلايب 34 27
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 33 25
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 22
سوهاج 38 23
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 41 26
الوادي الجديد 38 25
أبوسمبل 40 23

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

