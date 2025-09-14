زيارات ثقافية وحجوزات كاملة.. شرم الشيخ تستثمر نجاح استضافة اجتماعات المتوسط

قال مراسل قناة صدى البلد هاني النحاس، أن مدينة شرم الشيخ شهدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية لـ الاتحاد من أجل المتوسط، في أول دورة تُعقد تحت الرئاسة المصرية برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئاسة المصرية حرصت على تنظيم برنامج متكامل للوفود المشاركة، شمل جولات ثقافية وسياحية إلى دير سانت كاترين ومتحف شرم الشيخ، في رسالة تؤكد على التنوع الثقافي والديني الذي تزخر به مصر، بجانب ما تتمتع به من مقومات سياحية عالمية.

ولفت إلى أن شرم الشيخ تشهد حالياً نسب إشغال فندقي تجاوزت 100%، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث تخطت الحجوزات 75% حتى الآن، لتؤكد المدينة مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة العالمية.