منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
توك شو

أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس..وأحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أنه حان الوقت أن يكون هناك قوة عربية مشتركة، وحان الوقت أن يكون هناك تحالف عسكري إسلامي.

بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
عرض  الإعلامي أحمد موسى،  كلمة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  في شرم الشيخ.


6 معابر وليس معبر رفح وحده .. أبو العينين يواجه وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بصورة مهمة
 

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين
شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالتهجير للفلسطينيين شاء من شاء وأبى من أبى.


أحمد موسى: مؤتمر ضخم جدا في نوفمبر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة
علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

رفعنا البنزين مرات.. أحمد موسى: مش عاوزين أي ضغوط إضافية على الناس
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب تصريحات  المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، التي أعلنت فيها أنه لن يتم منح مصر الشريحة المقررة إلا بعد تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تحريك أسعار الوقود، معقبًا: «هذا الشرط "غير مقبول"، متسائلًا: "ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟ كل ده ضغوط على البلد».


خبير اقتصادي يرد على صندوق النقد: ابعدوا عننا.. إحنا بنطرح مشروعات استثمارية
علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،  على تصريحات صندوق النقد الدولي المستفزة عن مصر واقتصادها .


وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك أسبابًا مشروعة تتساءل حاليًا عن مصير القانون الدولي ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما تشهده غزة من أعمال قتل وجرائم وإبادة ومجاعة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية


خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. أرقام يهتم المواطن بمعرفتها  كل يوم من هيئة الأرصاد الجوية،  خاصة في ظل التقلبات الجوية وتعرض البلاد إلى موجات من الطقس الحار خلال الآونة الأخيرة .

أبو العينين محمد أبو العينين احمد موسى مصر وزير الخارجية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة.. والمحافظ يوجّه «الإسعاف» بالتنسيق لاخطار المواطنين بآلية الخدمة

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر| أكبر قافلة طبية تنهي قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين في إنجاز غير مسبوق

اسعاف ارشيفيه

أخبار الوادي الجديد: إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات واستقرار بأسعار السلع الغذائية

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

