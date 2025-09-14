أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس..وأحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حان الوقت أن يكون هناك قوة عربية مشتركة، وحان الوقت أن يكون هناك تحالف عسكري إسلامي.

بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ.



6 معابر وليس معبر رفح وحده .. أبو العينين يواجه وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بصورة مهمة



علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالتهجير للفلسطينيين شاء من شاء وأبى من أبى.



أحمد موسى: مؤتمر ضخم جدا في نوفمبر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

رفعنا البنزين مرات.. أحمد موسى: مش عاوزين أي ضغوط إضافية على الناس

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، التي أعلنت فيها أنه لن يتم منح مصر الشريحة المقررة إلا بعد تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تحريك أسعار الوقود، معقبًا: «هذا الشرط "غير مقبول"، متسائلًا: "ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟ كل ده ضغوط على البلد».



خبير اقتصادي يرد على صندوق النقد: ابعدوا عننا.. إحنا بنطرح مشروعات استثمارية

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على تصريحات صندوق النقد الدولي المستفزة عن مصر واقتصادها .



وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك أسبابًا مشروعة تتساءل حاليًا عن مصير القانون الدولي ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما تشهده غزة من أعمال قتل وجرائم وإبادة ومجاعة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية



خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. أرقام يهتم المواطن بمعرفتها كل يوم من هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل التقلبات الجوية وتعرض البلاد إلى موجات من الطقس الحار خلال الآونة الأخيرة .