أحمد موسى: مؤتمر ضخم جدا في نوفمبر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذا البرلمان في منتهى الأهمية ولأول مرة منذ 15 عام تكون رئاسة برلمان الاتحاد من اجل المتوسط مصرية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك تمثيل رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمنعقدة في شرم الشيخ ".



ولتف الإعلامي أحمد موسى :" مؤتمر ضخم جدا في نوفمبر المقبل للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط في القاهرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عدد كبير من الوفود يشارك في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط "، مضيفا:" حجم الإقبال السياحي على مصر كبير خاصة في شرم الشيخ ".