أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حان الوقت أن يكون هناك قوة عربية مشتركة، وحان الوقت أن يكون هناك تحالف عسكري إسلامي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"التحالف العسكري ممكن يضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا مع العلم أن باكستان دولة نووية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" حان الوقت أن يكون هناك حديث في هذا الملف وهذا امر يسهم في إحداث الاستقرار للمنطقة والإقليم ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لابد من تشكيل قوة يكون لها اهداف لاستقرار الإقليم وإحنا عندنا في المنطقة بلطجي اسمه نتنياهو و إسرائيل دولة إرهابية تعدى على سيادة الدول ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم الإعلام العربي كله يكون قوة واحدة لدعم بلادنا وقيادتنا وشعوبنا".

