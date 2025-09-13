أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك جولة سياحية في رأس محمد للوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" النائب محمد أبو العينين اصطحب الوفود في زيارة إلى دير سانت كاترين ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" جلسات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط كانت في غاية الأهمية والقضايا والملفات كثيرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك مشاركة متميزة من الوفد الأسباني وغيره من الوفود الأجنبية وتحدثوا عما رأوه من تطور وإنجاز في شرم الشيخ ".

