أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ترأس فعاليات جلسات اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.



وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اصطحب الوفود في جولة بحرية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.



ولفت إلى أن أحد الوفود غير صورة البروفايل بصورة من شرم الشيخ بعد قضاء رحلة بحرية ولا أروع ما يعد ترويجًا للسياحة المصرية ومعالمها ومنشآتها.



وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين اصطحب الوفد إلى دير سانت كاترين في زيارة هامة، والكل كان متحمس لها وأخذوا جولة في الدير مع المرشدين السياحيين وكانوا سعداء بما شاهدوه.



وواصل الإعلامي أحمد موسى، إنه نزل البحر ووجد بعد متر فيه جبال من الشعب المرجانية، قائلا: حاجة سبحان الله تقعد تبص تلاقي مياه بأشكال أسماك وأحجام مختلفة، موضحا أن محمية رأس محمد يحب السائحين الذهاب لها.