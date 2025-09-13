بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ.

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستقرار والأمن في المنطقة يعود بالخير على الجميع.

وقال أبو العينين في كلمته أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس وحركة التجارة الدولية تأثرت بسبب التوترات في المنطقة ".

وتابع أبو العينين: "الاستقرار والأمان والازدهار يهم في تحقيق الاستفادة القصوى لكافة الدول ".