رفعنا البنزين مرات.. أحمد موسى: مش عاوزين أي ضغوط إضافية على الناس

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، التي أعلنت فيها أنه لن يتم منح مصر الشريحة المقررة إلا بعد تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تحريك أسعار الوقود، معقبًا: «هذا الشرط "غير مقبول"، متسائلًا: "ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟ كل ده ضغوط على البلد».

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الضغوط التي تتعرض لها البلد من قبل صندوق النقد الدولي غير مبررة، مضيفًا: "طيب كل ده علشان 274 مليون دولار؟".

وأكد موسى أن الحكومة سبق وأن قامت بتحريك أسعار الوقود أكثر من مرة، متسائلًا: "أنا بعمل إيه؟ ربنا هيكرمنا بعيد عن الصندوق، إيه الكلام ده؟ لو مش عاوزين تدوا مصر الشريحة المقررة، يا سيدي مع السلامة، ربنا يكرمنا بعيد عنكم."

وتابع قائلاً: "الصندوق كان في البداية معانا بشكل جيد، لكن الآن هو بيضغط علينا، ومش عاوزين أي ضغوط إضافية على الناس، الناس كلها واقفة مع البلد، ناقص إن الصندوق يقرر رفع الأسعار تاني، ليه عايزين تفرضوا سياستكم علينا؟"

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر مش هتنفذ شروط صندوق النقد الدولي دلوقتي، وأنا أتمنى من رئيس الوزراء يكون في رد قوي على الصندوق، والصندوق مش هو اللي يديرنا ويتحكم فينا ما ينفعش يقولنا خدوا الشريحة دي وكده نراجعكم تاني.

وأكمل موسى، موضحًا أن مصر بحاجة إلى التركيز على الصناعة والتصدير، وليس على زيادة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلد في هذه المرحلة لا تحتاج إلى أي ضغط آخر