الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: تل أبيب تمارس سياسة التهديد والابتزاز العلني أمام العالم.. وأبو العينين: يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى: تل أبيب تمارس سياسة التهديد والابتزاز العلني أمام العالم
شدد الإعلامي أحمد موسى على أن استمرار التهديدات الإسرائيلية، وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد قطر، تعكس خطورة الموقف الراهن، موضحًا أن تل أبيب ما زالت تمارس سياسة التهديد والابتزاز العلني أمام العالم، الأمر الذي يستدعي تحركًا عربيًا جادًا.

35 جنيها انخفاضا.. منتجي الدواجن تكشف السعر العادل للكيلو
أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السعر العادل لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيه، موضحا أنه بهذا السعر تكون الدواجن انخفضت 35 جنيه وأكثر.

أحمد موسى: حان الوقت لتفعيل فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة
قال الإعلامي أحمد موسى إن التطورات الأخيرة والعدوان الإسرائيلي في قطر خلقا حالة خطيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة العربية المقبلة لمناقشة هذه التحديات.

أبو العينين: يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل المهمة خلال افتتاح فعاليات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

عبد الفتاح دولة: قرار الأمم المتحدة انتصار دولي لحل الدولتين والحق الفلسطيني
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يؤيد «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل وثيقة جديدة في مرحلة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية

سفيرة أمريكية سابقة: دعم واشنطن لإسرائيل أعاق فرص السلام في الشرق الأوسط
قالت السفيرة جينا وينستانلي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، إن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أعطت أولوية واضحة لدعم إسرائيل على حساب دفعها لاتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام. 

الهواية والحنين للأصدقاء.. طريق موندا الشقنقيري لمواجهة الوحدة في ست ستات
كشفت موندا الشقنقيري، ربة منزل، خلال استضافتها في برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، عن تجربتها في مواجهة شعور الوحدة بعد زواج الأبناء، وكيف استعادت توازنها النفسي والاجتماعي من خلال الفن وممارسة الهوايات.

حسام موافي: بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن بعض الأمراض المناعية تتطلب أخذ عينة من الكلى للفحص، مؤكدًا أن الامتناع عن إجراء هذا الفحص يعد جريمة على صعيد الصحة العامة.

مش هتاكل من برا تاني .. رسالة شديدة من حسام موافي بشأن أكل المطاعم
وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني نصيحة إلى طلاب المدارس والجامعات بضرورة عدم تناول الطعام من الخارج، لافتا إلى أن عدد كبير من الذين يعانون من السمنة سببه الأساسي هو تناول الطعام من الخارج.

