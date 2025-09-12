الهواية والحنين للأصدقاء.. طريق موندا الشقنقيري لمواجهة الوحدة في ست ستات

كشفت موندا الشقنقيري، ربة منزل، خلال استضافتها في برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، عن تجربتها في مواجهة شعور الوحدة بعد زواج الأبناء، وكيف استعادت توازنها النفسي والاجتماعي من خلال الفن وممارسة الهوايات.

وقالت موندا:"بعد ما أولادي تزوجوا، وانشغلوا بعائلاتهم، حسّيت بفراغ كبير، وقررت أرجع لهوايتي القديمة، وبدأت أرسم تاني، وأصنع علب صاغة وصواني مزخرفة بورق الذهب والفضة.. ده طلعني من الروتين والوحدة اللي كنت فيها".

أصدقاء المدرسة.. حكاية ونس لا تنتهي

وأضافت أنها استطاعت استعادة جزء من حياتها الاجتماعية من خلال مبادرة أحد زملاء المدرسة، قائلة:"المهندس إبراهيم مجدي شوقي جمعنا من تاني كأصدقاء مدرسة، وبقينا نتقابل في النادي، ومهما الزمن راح أو جه، بنشوف بعض بمنظور زمان كأننا لسه صغيرين".

وأكدت أن هذه اللقاءات، إلى جانب الرسم، كان لها أثر كبير في خلق ونس جديد وتعزيز روحها المعنوية، مضيفة:"الرسم كمان خلاني أتعرف على ناس جديدة.. وده وسّع دايرة حياتي".

ست ستات.. منصة حقيقية لتجارب المرأة المصرية

ويُعرض برنامج "ست ستات" على قناة DMC، وتقدمه الإعلاميات:

سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور.

تُعرض حلقات البرنامج يوميًا من السبت إلى الجمعة، حيث تقدم كل إعلامية حلقة منفردة خلال الأسبوع، فيما تشارك الإعلاميات الست في حلقة جماعية يوم الجمعة لمناقشة موضوعات اجتماعية أو إنسانية تهم الأسرة المصرية.