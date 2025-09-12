قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
توك شو

الهواية والحنين للأصدقاء.. طريق موندا الشقنقيري لمواجهة الوحدة في ست ستات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشفت موندا الشقنقيري، ربة منزل، خلال استضافتها في برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، عن تجربتها في مواجهة شعور الوحدة بعد زواج الأبناء، وكيف استعادت توازنها النفسي والاجتماعي من خلال الفن وممارسة الهوايات.

وقالت موندا:"بعد ما أولادي تزوجوا، وانشغلوا بعائلاتهم، حسّيت بفراغ كبير، وقررت أرجع لهوايتي القديمة، وبدأت أرسم تاني، وأصنع علب صاغة وصواني مزخرفة بورق الذهب والفضة.. ده طلعني من الروتين والوحدة اللي كنت فيها".

 أصدقاء المدرسة.. حكاية ونس لا تنتهي

وأضافت أنها استطاعت استعادة جزء من حياتها الاجتماعية من خلال مبادرة أحد زملاء المدرسة، قائلة:"المهندس إبراهيم مجدي شوقي جمعنا من تاني كأصدقاء مدرسة، وبقينا نتقابل في النادي، ومهما الزمن راح أو جه، بنشوف بعض بمنظور زمان كأننا لسه صغيرين".

وأكدت أن هذه اللقاءات، إلى جانب الرسم، كان لها أثر كبير في خلق ونس جديد وتعزيز روحها المعنوية، مضيفة:"الرسم كمان خلاني أتعرف على ناس جديدة.. وده وسّع دايرة حياتي".

ست ستات.. منصة حقيقية لتجارب المرأة المصرية

ويُعرض برنامج "ست ستات" على قناة DMC، وتقدمه الإعلاميات:
سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور.

تُعرض حلقات البرنامج يوميًا من السبت إلى الجمعة، حيث تقدم كل إعلامية حلقة منفردة خلال الأسبوع، فيما تشارك الإعلاميات الست في حلقة جماعية يوم الجمعة لمناقشة موضوعات اجتماعية أو إنسانية تهم الأسرة المصرية.

