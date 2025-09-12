عبد الفتاح دولة: قرار الأمم المتحدة انتصار دولي لحل الدولتين والحق الفلسطيني

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يؤيد «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل وثيقة جديدة في مرحلة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا القرار يجسد حالة إجماع دولي غير مسبوق على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتكريس دولته المستقلة.

وأضاف دولة، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار الأممي يعكس أيضًا إجماعًا دوليًا ضد الاحتلال وممارساته العدوانية التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تحرك المملكة العربية السعودية وفرنسا والأشقاء العرب، إلى جانب الأمم المتحدة، ساهم في تحويل المبادرة إلى وثيقة رسمية تُلزم المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أنه رغم امتناع 12 دولة عن التصويت ومعارضة عدد محدود من الدول، إلا أن الرقم الكبير للدول المؤيدة يعكس انتصارًا حقيقيًا للحق الفلسطيني. وشدد على أنه لم يعد مقبولًا أن تصطف بعض الدول إلى جانب الاحتلال الذي يمارس الجرائم على مرأى ومسمع العالم، معربًا عن أمله في أن تتبع هذا القرار إرادة دولية صادقة قادرة على تنفيذه ومحاسبة الاحتلال على ما اقترفه بحق الشعب الفلسطيني.