نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

طالبت السفارة السعودية في المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة البريطانية لندن بضرورة توخي الحيطة والحذر غدا السبت 13 سبتمبر 2025، نظرًا لوجود احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة بالمواطنين المتواجدين في لندن، بضرورة توخي الحيطة والحذر غدا السبت 13 سبتمبر 2025".

وأضافت: "نظرًا لوجود احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات".