أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سفيرة أمريكية سابقة: دعم واشنطن لإسرائيل أعاق فرص السلام في الشرق الأوسط

السفيرة جينا وينستانلي
السفيرة جينا وينستانلي
عبد الخالق صلاح

قالت السفيرة جينا وينستانلي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، إن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أعطت أولوية واضحة لدعم إسرائيل على حساب دفعها لاتخاذ خطوات حقيقية نحو السلام. 

وأوضحت أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما فيها إدارة الرئيس  دونالد ترامب، كانت تطمح إلى إقامة علاقات دبلوماسية هادئة بين إسرائيل ودول المنطقة، غير أن استمرار تل أبيب في قصف جيرانها وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ومصادرة الأراضي الفلسطينية يعرقل تلك المساعي ويقوض فرص السلام.

وأضافت وينستانلي، خلال لقائها في برنامج «ثم ماذا حدث» مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن واستخدامه المتكرر لحق النقض «الفيتو» لحماية إسرائيل يعكس انحيازًا واضحًا، مشيرة إلى أن بيانات الإدانة الصادرة عن المجلس غالبًا ما تُفرغ من مضمونها ولا تذكر إسرائيل بالاسم.

 وأكدت أن هذا النهج يجعل من الوساطة الأمريكية في النزاع أقرب إلى أداة ضغط لتحقيق نتائج معدة سلفًا، بدلًا من أن تكون وساطة متوازنة بين الطرفين.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية السابقة أن واشنطن رغم دعمها المعلن لحل الدولتين فشلت في ترجمته عمليًا على الأرض، بل وتراجعت بعض الإدارات عن التزامها به. 

وشدّدت على أن أي سلام دائم في المنطقة لن يتحقق من دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإرغام إسرائيل على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه ذلك، معتبرة أن استمرار هذا النهج سيضعف الدور الأمريكي كوسيط ويقوض مصداقيته أمام شعوب الشرق الأوسط.

الدبلوماسية الأمريكية الفيتو القاهرة الإخبارية جينا وينستانلي

