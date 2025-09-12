قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
توك شو

35 جنيها انخفاضا.. منتجي الدواجن تكشف السعر العادل للكيلو

الدواجن
الدواجن

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السعر العادل لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيه، موضحا أنه بهذا السعر تكون الدواجن انخفضت 35 جنيه وأكثر.


وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج " بلدنا اليوم" أن أسعار الدواجن في الأشهر الأولى من العام الحالي 2025 كانت قد وصلت إلى 110 جنيه، و115 جنيه، وأن الانخفاضات في أسعار الدواجن بسبب العرض الكثير بالأسواق وتدفقات الانتاج أصبحت عالية.


ولفت إلى أن انتاج مصر من الدواجن تجاوز الـ 1.5 مليار دجاجة، وانتاج البيض تجاوز 16 مليار بيضة، فانتاج مصر من البيض والدواجن ضخمة كبيرة.


وأشار إلى أن الدواجن تعتبر البروتين الأول للمواطن المصري، وأن التراجع في أسعار الدواجن وصل إلى 35 %، وأن مدخلات الانتاج من الأعلاف يكفي لمدة 4 أشهر، والفترة المقبلة لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

