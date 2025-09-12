35 جنيها انخفاضا.. منتجي الدواجن تكشف السعر العادل للكيلو

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السعر العادل لكيلو الدواجن الحية هو 80 جنيه، موضحا أنه بهذا السعر تكون الدواجن انخفضت 35 جنيه وأكثر.



وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، برنامج " بلدنا اليوم" أن أسعار الدواجن في الأشهر الأولى من العام الحالي 2025 كانت قد وصلت إلى 110 جنيه، و115 جنيه، وأن الانخفاضات في أسعار الدواجن بسبب العرض الكثير بالأسواق وتدفقات الانتاج أصبحت عالية.



ولفت إلى أن انتاج مصر من الدواجن تجاوز الـ 1.5 مليار دجاجة، وانتاج البيض تجاوز 16 مليار بيضة، فانتاج مصر من البيض والدواجن ضخمة كبيرة.



وأشار إلى أن الدواجن تعتبر البروتين الأول للمواطن المصري، وأن التراجع في أسعار الدواجن وصل إلى 35 %، وأن مدخلات الانتاج من الأعلاف يكفي لمدة 4 أشهر، والفترة المقبلة لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.