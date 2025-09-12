أحمد موسى: حان الوقت لتفعيل فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة

قال الإعلامي أحمد موسى إن التطورات الأخيرة والعدوان الإسرائيلي في قطر خلقا حالة خطيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة العربية المقبلة لمناقشة هذه التحديات.

الاتحاد العربي وإنهاء الخلافات

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» من مدينة شرم الشيخ، عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي كان قد أطلق قبل عشر سنوات دعوة واضحة إلى ضرورة الاتحاد العربي وإنهاء الخلافات، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل فكرة تشكيل جيش عربي موحد أو قوة عربية مشتركة، تكون مهمتها مواجهة التحديات دون التدخل في شؤون الدول الداخلية.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل المهمة خلال افتتاح فعاليات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

