أحمد موسى: العالم ينتفض ضد أمريكا وسياساتها

أكد الإعلامي أحمد موسى على أن ما جرى اليوم في الأمم المتحدة يعكس تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية، بعدما فقدت واشنطن قدرتها على فرض كلمتها أو التحكم في القرار الدولي، لافتًا إلى أن العالم أصبح يقول بوضوح: "لا لأمريكا ولا لإسرائيل".

منظومة الأمم المتحدة

وأشار موسى إلى أن هذا الموقف يتقاطع مع ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة "بريكس"، بضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعدم السماح لدولة واحدة باستخدام حق الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي أو التحكم في مصير الشعوب.

أمريكا والسياسات الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى العالم ينتفض ضد أمريكا والسياسات الأمريكية، كما أنه يقول لأمريكا لأ والسياسات الصهيونية لأ، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت العديد من الدول.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أنه لا يليق أن يتحكم في العالم دولة واحدة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتغيير منظومة الأمم المتحدة.