أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالتطور الكبير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المشروعات القومية والبنية التحتية الحديثة غيّرت وجه المدينة وسهّلت حياة المواطنين والسائحين على حد سواء.

وقال موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من مدينة شرم الشيخ عبر قناة «صدى البلد»، إنه قبل عشر سنوات استغرق عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي نحو أربع ساعات، بينما أصبح اجتيازه اليوم لا يتجاوز عشر دقائق فقط، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة والجيش والشرطة أسهمت في تخفيف معاناة المسافرين وتعزيز الشعور بالأمن.

وأضاف أن شرم الشيخ أصبحت من أفضل أربع مدن على مستوى العالم بفضل مقوماتها السياحية الفريدة، لافتًا إلى أن المدينة تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين من مختلف الجنسيات، إلى جانب الأجواء المبهجة على شواطئ البحر الأحمر.

نعمة الأمن والأمان

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها مصر جعلت شرم الشيخ مقصدًا عالميًا في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمات وانهيارات، معتبرًا أن المدينة تظل قلب المنطقة الحيوية ومصدرًا للفخر الوطني.