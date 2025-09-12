أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن العالم شهد اليوم شهادة مهمة داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما صوتت 142 دولة لصالح إعلان حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل رفض 10 دول فقط على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت بعض الدول الأخرى عن التصويت.

سياسات إسرائيل

وأضاف موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من مدينة شرم الشيخ عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا التصويت يمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي ضد سياسات إسرائيل وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن واشنطن مارست ضغوطًا وهددت العديد من الدول، إلا أن صوت العالم الحر ارتفع لصالح فلسطين.

تداعيات حرب غزة على المنطقة

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تناولت عدة قضايا إقليمية مهمة، منها تداعيات حرب غزة على المنطقة، وعلاقات مصر بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موضوع الهجرة غير الشرعية.