أحمد موسى: صندوق النقد يضغط على مصر وتصريحاته عننا مستفزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولي تحدث عن مصر بكلام مستفز وتحدث عن عدم إعطاء مصر الشريحة المقبلة إلا باتخاذ إجراءات بشأن أسعار الوقود.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "كلام صندوق النقد الدولي عن مصر مستفز وده استمرار للضغوط على مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطا على الدولة المصرية "، مضيفا:" هل يصح الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن ملف الوقود والأسعار ملف في غاية الأهمية والخطورة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "صندوق النقد يواصل الضغط على مصر بشكل كبير وعناوين صندوق النقد واضحة وهي الاشتراط بخفض دعم الوقود وتسريع الطروحات".