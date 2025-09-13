قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد البدوي

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، بتقديم اعتذاره عن الترشح للانتخابات المقبلة، واصفًا القرار بأنه شكل صدمة للجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الخطيب يمثل جزءًا لا يتجزأ من مسيرة النادي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من مدينة شرم الشيخ، أن الخطيب كان يعاني من التعب ويخضع للعلاج، ومع ذلك أدى مهامه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود يتمتع بخلق عالي سواء كلاعب أو إداري، وأنه استمر في تحقيق البطولات وإسعاد ملايين الجماهير رغم التعرض لبعض الإساءات.

بيان اعتذار الخطيب

وتابع موسى: "بيان اعتذار الخطيب كان مفاجئًا للجماهير والإدارة، ولم يعلم به أحد، كما النادي الأهلي لا يمكن أن يُترك في منتصف الطريق، ويجب أن يكون هناك تسليم وتسلم كما جرت العادة بين رؤساء النادي السابقين".

وأكمل: "أناشد الكابتن محمود الخطيب أن يتراجع عن قراره، ويترشح للانتخابات المقبلة، أو يتم تجهيز البديل المناسب، مثل خالد مرتجي أو حسام غالي، على أن يكون هناك قائد قادر على الاستمرار بالحفاظ على استقرار النادي".

وأشار موسى إلى أن الأهلي حقق إنجازات كبيرة وبنى استادًا جديدًا، وأن الانسحاب في هذه المرحلة لا يليق بالنادي أو بجماهيره، داعيًا الخطيب إلى قيادة القائمة المقبلة بنفسه لضمان استمرار مسيرة الإنجازات والحفاظ على استقرار النادي.

وأنهى موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة عودة الخطيب عن قراره، مؤكدًا أن كل عشاق النادي والجماهير يطالبون باستمرار قيادته للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف سبب خروج شيكوبانزا من قائمة الزمالك أمام المصري

منتخب مصر تحت 20

بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته قبل السفر إلى شيلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد