أخبار التوك شو | الاجتياح البري بدأ والحية حي.. أحمد موسي يفضح الأمريكان

أحمد موسى: العالم ينتفض ضد أمريكا وسياساتها

أكد الإعلامي أحمد موسى على أن ما جرى اليوم في الأمم المتحدة يعكس تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية، بعدما فقدت واشنطن قدرتها على فرض كلمتها أو التحكم في القرار الدولي، لافتًا إلى أن العالم أصبح يقول بوضوح: "لا لأمريكا ولا لإسرائيل".

أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن العالم شهد اليوم شهادة مهمة داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما صوتت 142 دولة لصالح إعلان حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل رفض 10 دول فقط على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت بعض الدول الأخرى عن التصويت.

تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها ردود الفعل الدولية على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يكن مجرد عملية أمنية بل تحديا مباشرًا لسيادة دولة ترتبط بعلاقات دفاعية ودبلوماسية وثيقة مع الولايات المتحدة.

حماس : خليل الحية ما زال على قيد الحياة

أكدت حركة حماس أن رئيس الحركة خليل الحية على ما زال قيد الحياة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكيل جهاز المخابرات السابق: حاولنا مساعدة حماس لتكون حكومتها قوية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه عندما تم تشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية حلف اليمين بحكومته أمام الرئيس أبو مازن، وكان وزير الخارجية محمود الزهار، ووزير الداخلية سعيد صيام، ونصحناهم أن هناك فارق بين أن تحكم الحكومة بالنظرة الضيقة أو النظرة الشاملة.

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

في ظل الاهتمام الشعبي بأسعار السلع الأساسية، وخاصة اللحوم البيضاء، جاءت تصريحات ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتبشّر بمرحلة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، وتكشف عن مفاجآت قد تُخفف العبء عن المواطن في الفترة المقبلة.

الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن أزمة المنيا، والتي تسببت في وفاة سيدة وإصابة آخرون بعد تناول وجبه طعام، مشيرا إلى أن الطعام كان به فيروس السالمونيلا.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لبدء الاجتياح البري لمدينة غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يقوم بالاستعداد لبدء الاجتياح البري على كامل مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

القمع والتهجير والاعتقال.. غزة لا تتحمل ما يحدث وتستغيث بالمجتمع الدولي