سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها
مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو
فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون
أخبار قنا | الصحة تقدم 16853خدمة للمنتفعات..ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد
صدمة للجماهير.. أحمد موسى يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي
هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو | الاجتياح البري بدأ والحية حي.. أحمد موسي يفضح الأمريكان

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة على مدار الساعة ومنها.

أحمد موسى: العالم ينتفض ضد أمريكا وسياساتها

أكد الإعلامي أحمد موسى على أن ما جرى اليوم في الأمم المتحدة يعكس تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية، بعدما فقدت واشنطن قدرتها على فرض كلمتها أو التحكم في القرار الدولي، لافتًا إلى أن العالم أصبح يقول بوضوح: "لا لأمريكا ولا لإسرائيل".

أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن العالم شهد اليوم شهادة مهمة داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما صوتت 142 دولة لصالح إعلان حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل رفض 10 دول فقط على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت بعض الدول الأخرى عن التصويت.

تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها ردود الفعل الدولية على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يكن مجرد عملية أمنية بل تحديا مباشرًا لسيادة دولة ترتبط بعلاقات دفاعية ودبلوماسية وثيقة مع الولايات المتحدة. 

حماس : خليل الحية ما زال على قيد الحياة

أكدت حركة حماس أن رئيس الحركة خليل الحية على ما زال قيد الحياة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكيل جهاز المخابرات السابق: حاولنا مساعدة حماس لتكون حكومتها قوية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه عندما تم تشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية حلف اليمين بحكومته أمام الرئيس أبو مازن، وكان وزير الخارجية محمود الزهار، ووزير الداخلية سعيد صيام، ونصحناهم أن هناك فارق بين أن تحكم الحكومة بالنظرة الضيقة أو النظرة الشاملة.

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

في ظل الاهتمام الشعبي بأسعار السلع الأساسية، وخاصة اللحوم البيضاء، جاءت تصريحات ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتبشّر بمرحلة من الاستقرار النسبي في سوق الدواجن، وتكشف عن مفاجآت قد تُخفف العبء عن المواطن في الفترة المقبلة.

الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة عن أزمة المنيا، والتي تسببت في وفاة سيدة وإصابة آخرون بعد تناول وجبه طعام، مشيرا إلى أن الطعام كان به فيروس السالمونيلا.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لبدء الاجتياح البري  لمدينة غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يقوم بالاستعداد لبدء الاجتياح البري على كامل مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

القمع والتهجير والاعتقال.. غزة لا تتحمل ما يحدث وتستغيث بالمجتمع الدولي

خليل الحية احمد موسي صدى البلد

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أحلام - عبادي الجوهر

حضر حفلتها في جدة.. أحلام الشامسي تحيي عبادي الجوهر

اسما شريف منير

اسما شريف منير بالحجاب تثير تفاعل جمهورها

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة أسيوط تناقش ديوان نظرية الشاي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

