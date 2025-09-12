قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
وكيل جهاز المخابرات السابق: حاولنا مساعدة حماس لتكون حكومتها قوية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه عندما تم تشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية حلف اليمين بحكومته أمام الرئيس أبو مازن، وكان وزير الخارجية محمود الزهار، ووزير الداخلية سعيد صيام، ونصحناهم أن هناك فارق بين أن تحكم الحكومة بالنظرة الضيقة أو النظرة الشاملة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية":  "إلا أنه كان هناك قيودا كثيرة رغم محاولتنا مساعدتهم، وطلب الزهار مقابلة وزير خارجية مصر وقابله بالفعل، وحاولنا بقدر الإمكان مساعدتهم على أن تكون قوية وموسعة ومستقرة، ولكن في نفس الوقت أن تكون موسعة حتى تستطيع مخاطبة العالم".

وتابع: "لكن هذه الحكومة لم تكن تعترف بمنظمة التحرير ولا تعترف بالتزاماتها أو تعترف بأوسلو".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

