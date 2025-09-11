مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 72 شهيدًا و 356 إصابة جديدة بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية .

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب البيان الصادر عن الصحة الفلسطينية ، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,718 شهيدًا و 163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م ، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,170 شهيدًا و 51,818 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش:

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن شهداء المساعدات 9 شهداء و 87 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة.

فيما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا.

ولفت البيان الفلسطيني إلى أنه ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة فقد تم تسجيل 133 حالة وفاة من بينهم 27 طفلًا.