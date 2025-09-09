مناشدة عاجلة من صحة غزة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية -غزة - بشكل عاجل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وفي بيان له ؛ طالبت الوزارة بتوفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة.

كما حذرت الوزارة الفلسطينية من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بغزة" ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز المساعدات إلى 2416 شهيدا وأكثر من 17709 مصابين.



كما ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64368 شهيدا و162776 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عشرات الشاحنات غادرت منذ فجر اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد غذائية متنوعة مثل الطحين، الأرز، البقوليات، والمعلبات

