صحة غزة : تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدًا من بينهم 131 طفلًا.

وقالت الوزراة في بيان لها : ومنذ إعلان (IPC) سُجّلت 92 حالة وفاة من بينهم 16 طفل.

ولاحقا ؛ أعلنت وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا وأكثر من 17070 مصابا.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، تحريض الوزير الاسرائيلي سموتريتش العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، أن دعوات سموتريتش لضم الضفة تهديد مباشر لإقامة دولة فلسطينية