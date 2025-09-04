قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول يوم دراسة في المدارس الرسمية والخاصة والدولية لدفعة 2026
مولد النبي 2025.. أفضل دعاء للميت من 13 كلمة أجمل هدية للمتوفى
المسلماني يبحث مع وزير المالية تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن صرف معاشات ماسبيرو
رابط تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان في 18 مدينة جديدة.. الشروط والأماكن
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة : تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

محمود نوفل

أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية – غزة تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدًا من بينهم 131 طفلًا.

وقالت الوزراة في  بيان لها : ومنذ إعلان (IPC) سُجّلت 92 حالة وفاة من بينهم 16 طفل.

ولاحقا ؛ أعلنت وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا وأكثر من 17070 مصابا.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، تحريض الوزير الاسرائيلي سموتريتش العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت  الخارجية الفلسطينية، أن دعوات سموتريتش لضم الضفة تهديد مباشر لإقامة دولة فلسطينية

فلسطين صحة غزة الخارجية الفلسطينية سموتريتش السلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي

فيديو

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

