صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64368 شهيدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز المساعدات إلى 2416 شهيدا وأكثر من 17709 مصابين.

كما ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64368 شهيدا و162776 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عشرات الشاحنات غادرت منذ فجر اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد غذائية متنوعة مثل الطحين، الأرز، البقوليات، والمعلبات