انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية

أكد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

وأوضح أن عشرات الشاحنات غادرت منذ فجر اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد غذائية متنوعة مثل الطحين، الأرز، البقوليات، والمعلبات، إضافة إلى مياه صالحة للشرب، بطاطين، مراتب، أدوية، ومستحضرات طبية، ويقوم الهلال الأحمر المصري بدور رئيسي في تنسيق عملية إدخال هذه المساعدات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل القطاع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار قاسم خلال رسالة على الهواء، إلى أن اثنتين من الشاحنات عادت محملة إلى الجانب المصري، نتيجة التعنت الإسرائيلي ورفض إدخالهما، ما يعكس استمرار العراقيل المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، موضحا أن من بين الشروط التي تفرضها إسرائيل وجود قيود على عدد الشاحنات ووزن الحمولة وارتفاع المواد المحملة عليها، ورغم ذلك، يعمل الهلال الأحمر المصري يوميًا على تجهيز مئات الشاحنات مع مراعاة هذه الاشتراطات، لتفادي رفضها عند معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 700 يوم.

وأضاف قاسم أن مصر، عبر جهودها الإنسانية والدبلوماسية، رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير سكان غزة، وأكدت التزامها بتقديم الدعم الكامل لهم، وقد تمكنت الدولة المصرية، منذ السابع من أكتوبر 2023، من إرسال واستقبال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات رغم العقبات، كما خصص الهلال الأحمر المصري مخازن لوجستية في العريش لاستقبال وفرز وتكويد المساعدات القادمة من داخل مصر ومن الدول الداعمة، قبل نقلها إلى غزة، وتواصل الدولة المصرية تأكيد دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والضغط من أجل ضمان تدفق الإغاثة دون انقطاع.