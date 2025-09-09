صحة غزة: نناشد المجتمع الدولي توفير حماية عاجلة للمستشفيات والطواقم الطبية

ناشدت "صحة غزة" المجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة في محافظة غزة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، زياد قاسم، من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري، إن القافلة الـ 33 من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية «زاد العزة» انطلقت منذ قليل باتجاه قطاع غزة، وسط جهود تنسيقية مكثفة من الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية.

وأكد قاسم، أن هذه القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، مشيرًا إلى تنوّع محتوياتها بين الدقيق، الأرز، البقوليات، المعلّبات الغذائية، المستلزمات الطبية، البطاطين، مواد الإيواء، ومستلزمات العناية الشخصية.

وأشار المراسل إلى أن القافلة تشمل أيضًا شاحنات وقود تتحرك لأول مرة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يشكّل بارقة أمل للقطاع الصحي والمخابز التي تواجه نقصًا حادًا في الطاقة داخل غزة.

ونوّه قاسم إلى وجود تنسيق متواصل بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفقًا لاحتياجات السكان المتغيرة.

كما أوضح أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل على تحديث يومي لقوائم المساعدات، بما يتماشى مع الظروف الإنسانية والاحتياجات الملحّة داخل القطاع، وهو ما يُظهر حجم الجهد المبذول من الفرق الميدانية والجهات الداعمة.